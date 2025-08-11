За пять месяцев казахстанские студенты начали активно осваивать сферу искусственного интеллекта (ИИ) и уже показали первые результаты. Уже создано 119 решений, включая цифровых помощников и аватары преподавателей. Об этом заявил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в интервью YouTube-каналу BAQ.KZ.

"За это время мы обучили 390 тысяч студентов. И практически сразу они приступили к созданию ИИ-агентов. Уже готовы 119 агентов, ещё 195 находятся в разработке. До конца года молодёжь планирует создать порядка 500 агентов, которые будут применяться в самых разных сферах", — отметил министр.

Одним из первых работающих продуктов стал ИИ-агент под названием ei-italapker, предназначенный для приёмных комиссий вузов. Сейчас он работает в пилотном режиме в 30 высших учебных заведениях страны.

"Этот агент функционирует по принципу ChatGPT. Любой абитуриент может задать вопрос: "Хватит ли моего балла, чтобы поступить на эту специальность?", "Какие направления есть в Astana IT University?" или, например, "Есть ли военная кафедра?". И получить автоматический ответ", — объяснил Саясат Нурбек.

Кроме того, в пяти университетах Казахстана началась работа по внедрению цифровых аватаров преподавателей.

"Достаточно 30-минутной видеозаписи с участием преподавателя или профессора, чтобы ИИ-агент создал полноценный цифровой аватар этого специалиста", — добавил министр.

