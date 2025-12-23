Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску Дмитрия Бивола к Екатерине Бивол о признании недостоверными и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, передаёт BAQ.KZ.

С 16 сентября 2024 года по 11 августа 2025 года ответчик размещала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram сведения, порочащие истца, а с 21 июля по 11 августа 2025 года публиковала аналогичные материалы в мессенджере Telegram.

Суд признал эти сведения недостоверными и порочащими и обязал Екатерину Бивол опубликовать на всех принадлежащих ей ресурсах, страницах в соцсетях и каналах в мессенджерах опровержение, доступное для всех третьих лиц, и обеспечить его сохранение в течение шести месяцев.

Ранее сообщалось, что казахстанские правоохранительные органы установили контакт с российской стороной по делу бывшей супруги чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола.

МВД Казахстана возбудила уголовное дело в отношении Екатерины Бивол.