Суд обязал бывшую жену Бивола опровергнуть клевету в адрес боксера
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску Дмитрия Бивола к Екатерине Бивол о признании недостоверными и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, передаёт BAQ.KZ.
С 16 сентября 2024 года по 11 августа 2025 года ответчик размещала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram сведения, порочащие истца, а с 21 июля по 11 августа 2025 года публиковала аналогичные материалы в мессенджере Telegram.
Суд признал эти сведения недостоверными и порочащими и обязал Екатерину Бивол опубликовать на всех принадлежащих ей ресурсах, страницах в соцсетях и каналах в мессенджерах опровержение, доступное для всех третьих лиц, и обеспечить его сохранение в течение шести месяцев.
Ранее сообщалось, что казахстанские правоохранительные органы установили контакт с российской стороной по делу бывшей супруги чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола.
МВД Казахстана возбудила уголовное дело в отношении Екатерины Бивол.
Самое читаемое
- Стало известно, на сколько вырастут пенсии в Казахстане в 2026 году
- Сколько платят казахстанцам при утрате трудоспособности
- Суд отказал казахстанским пенсионерам в пересмотре базовой выплаты
- В Кызылординской области за три года капитально отремонтируют 51 школу
- В Астане построят двухуровневую дорогу протяженностью 12,4 км