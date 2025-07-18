Суд по делу Перизат Кайрат перешёл в закрытый режим
В данный момент заседание проводится без участия прессы.
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На очередном заседании по делу в отношении Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой суд объявил о временном переходе процесса в закрытый режим. Как передаёт корреспондент BAQ.KZ из здания суда, соответствующее решение было принято во время судебного заседания.
Слушание продолжается без присутствия представителей СМИ. Решение о дальнейшем формате будет объявлено судьей Каримовым.
"В зале остаются только участники процесса. Запись отключите. Представители средств массовой информации, которые подключены к трансляции зала судебного заседания, вы будете отключены. Суд переходит в закрытое судебное заседание", — сообщил председательствующий судья Каримов.
Причины ограничения доступа не были озвучены.
Накануне суд разрешил огласить показания троих потерпевших, не явившихся в зал суда и не вышедших на связь, несмотря на постановление о принудительном приводе.
Ранее в ходе заседания матери подсудимой Гайни Алашбаевой стало плохо в момент допроса потерпевших, в связи с чем суд был вынужден прервать слушание и вызвать скорую помощь.
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