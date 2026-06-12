Суд в Алматы вновь продлил арест Санжару Бокаеву
По словам адвоката Радмира Утепова, Специализированный межрайонный следственный суд Алматы продлил арест общественного деятеля и блогера до 18 июля 2026 года.
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Суд в Алматы вновь продлил срок содержания под стражей общественному деятелю и блогеру Санжару Бокаеву. Об этом сообщил его адвокат Радмир Утепов в видеообращении, опубликованном в социальных сетях, передает BAQ.kz.
По словам защитника, 12 июня Специализированный межрайонный следственный суд Алматы удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения.
"Сегодня, 12 июня 2026 года, Специализированный межрайонный следственный суд города Алматы в очередной раз продлил срок содержания под стражей нашему подзащитному Бокаеву Санжару Мухаммедовичу до 18 июля 2026 года. К огромному сожалению, наше ходатайство было оставлено без удовлетворения", – заявил Радмир Утепов.
Ранее, 22 мая, Алматинский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты на решение о содержании Бокаева под стражей.
В чем подозревают Бокаева
Санжар Бокаев был задержан в Алматы 18 марта 2026 года в рамках расследования уголовного дела.
По данным следствия, он подозревается в распространении заведомо ложной информации, которая, как считают правоохранительные органы, была направлена на формирование негативного общественного мнения.
Следствие утверждает, что в социальных сетях публиковались видеоматериалы о якобы незаконной вырубке деревьев в общественных парковых зонах и предполагаемых нарушениях на строительных объектах. По версии правоохранительных органов, Бокаев мог организовывать подобные действия и привлекать к ним людей за денежное вознаграждение.
Кроме того, он проходит подозреваемым по делу о мошенничестве и хищении денежных средств в особо крупном размере.
Что говорили в Генпрокуратуре
2 апреля на брифинге в Сенате заместитель генерального прокурора Ерлан Утегенов подтвердил, что Санжар Бокаев является фигурантом уголовного дела.
"Он подозревается в совершении преступлений – хищении денежных средств в крупном размере путем мошенничества и организации незаконной вырубки деревьев", – заявил Утегенов.
По его словам, предполагаемые правонарушения могли быть совершены в период работы Бокаева в одной из национальных компаний.
Санжар Бокаев известен как казахстанский общественный деятель, экономист и блогер. Он активно комментировал в социальных сетях общественно-политические и экономические темы, а также вопросы городской среды и экологии.
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