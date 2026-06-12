Суд в Алматы вновь продлил срок содержания под стражей общественному деятелю и блогеру Санжару Бокаеву. Об этом сообщил его адвокат Радмир Утепов в видеообращении, опубликованном в социальных сетях, передает BAQ.kz.

По словам защитника, 12 июня Специализированный межрайонный следственный суд Алматы удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения.

"Сегодня, 12 июня 2026 года, Специализированный межрайонный следственный суд города Алматы в очередной раз продлил срок содержания под стражей нашему подзащитному Бокаеву Санжару Мухаммедовичу до 18 июля 2026 года. К огромному сожалению, наше ходатайство было оставлено без удовлетворения", – заявил Радмир Утепов.

Ранее, 22 мая, Алматинский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты на решение о содержании Бокаева под стражей.

В чем подозревают Бокаева

Санжар Бокаев был задержан в Алматы 18 марта 2026 года в рамках расследования уголовного дела.

По данным следствия, он подозревается в распространении заведомо ложной информации, которая, как считают правоохранительные органы, была направлена на формирование негативного общественного мнения.

Следствие утверждает, что в социальных сетях публиковались видеоматериалы о якобы незаконной вырубке деревьев в общественных парковых зонах и предполагаемых нарушениях на строительных объектах. По версии правоохранительных органов, Бокаев мог организовывать подобные действия и привлекать к ним людей за денежное вознаграждение.

Кроме того, он проходит подозреваемым по делу о мошенничестве и хищении денежных средств в особо крупном размере.

Что говорили в Генпрокуратуре

2 апреля на брифинге в Сенате заместитель генерального прокурора Ерлан Утегенов подтвердил, что Санжар Бокаев является фигурантом уголовного дела.

"Он подозревается в совершении преступлений – хищении денежных средств в крупном размере путем мошенничества и организации незаконной вырубки деревьев", – заявил Утегенов.

По его словам, предполагаемые правонарушения могли быть совершены в период работы Бокаева в одной из национальных компаний.

Санжар Бокаев известен как казахстанский общественный деятель, экономист и блогер. Он активно комментировал в социальных сетях общественно-политические и экономические темы, а также вопросы городской среды и экологии.