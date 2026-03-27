Экс-президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес во второй раз предстали перед федеральным судом в Нью-Йорке, передает BAQ.kz.

По данным CNN, на заседании Мадуро и Флорес находились за столом защиты, пользовались наушниками для перевода и делали заметки.

Прокуратура обвинила их в «разграблении богатств Венесуэлы» и выступила против того, чтобы власти страны могли оплачивать их судебные издержки.

В свою очередь защита заявила, что Мадуро и его супруга не имеют возможности самостоятельно финансировать адвокатов. Адвокат указал на наличие «имущественного интереса» клиента в иностранных активах.

Федеральный судья Элвин Хеллерстайн поставил под сомнение позицию обвинения. Он отметил, что существуют и другие способы оплаты защиты и пообещал вынести решение по этому вопросу позднее.

При этом судья подчеркнул, что процесс не будет остановлен из-за спора о финансировании.

Позиция Мадуро

На заседании 26 марта Мадуро заявил, что действия США ограничивают его право на защиту.

Он попытался убедить суд прекратить дело, ссылаясь на вмешательство в его возможность защищаться от обвинений в наркотерроризме.

Ранее, на первом заседании в январе, он не признал вину и заявил, что считает себя действующим президентом Венесуэлы.

Контекст дела

Мадуро и его супруга были задержаны в ходе операции США «Абсолютная решимость» в ночь на 3 января и доставлены в Соединённые Штаты.

Им предъявлены обвинения в наркотерроризме, контрабанде наркотиков и незаконном хранении оружия.

Власти Венесуэлы назвали произошедшее актом агрессии. По их данным, в ходе событий погибли около 100 человек.

Ранее в МИД России призвали освободить Мадуро, а постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал действия США незаконными.