Суд в США вновь рассмотрел дело Николаса Мадуро
Экс-президент Венесуэлы и его супруга снова предстали перед судом в Нью-Йорке, где обсуждается вопрос финансирования их защиты.
Экс-президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес во второй раз предстали перед федеральным судом в Нью-Йорке, передает BAQ.kz.
По данным CNN, на заседании Мадуро и Флорес находились за столом защиты, пользовались наушниками для перевода и делали заметки.
Прокуратура обвинила их в «разграблении богатств Венесуэлы» и выступила против того, чтобы власти страны могли оплачивать их судебные издержки.
В свою очередь защита заявила, что Мадуро и его супруга не имеют возможности самостоятельно финансировать адвокатов. Адвокат указал на наличие «имущественного интереса» клиента в иностранных активах.
Федеральный судья Элвин Хеллерстайн поставил под сомнение позицию обвинения. Он отметил, что существуют и другие способы оплаты защиты и пообещал вынести решение по этому вопросу позднее.
При этом судья подчеркнул, что процесс не будет остановлен из-за спора о финансировании.
Позиция Мадуро
На заседании 26 марта Мадуро заявил, что действия США ограничивают его право на защиту.
Он попытался убедить суд прекратить дело, ссылаясь на вмешательство в его возможность защищаться от обвинений в наркотерроризме.
Ранее, на первом заседании в январе, он не признал вину и заявил, что считает себя действующим президентом Венесуэлы.
Контекст дела
Мадуро и его супруга были задержаны в ходе операции США «Абсолютная решимость» в ночь на 3 января и доставлены в Соединённые Штаты.
Им предъявлены обвинения в наркотерроризме, контрабанде наркотиков и незаконном хранении оружия.
Власти Венесуэлы назвали произошедшее актом агрессии. По их данным, в ходе событий погибли около 100 человек.
Ранее в МИД России призвали освободить Мадуро, а постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал действия США незаконными.
