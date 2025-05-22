Во второй половине сегодняшнего заседания по делу об убийстве Шерзата Полата судья выступил с заявлением, касающимся нарушений конфиденциальности в ходе судебного процесса, передаёт BAQ.KZ.

"В связи с распространением видео подсудимых в ходе заседания суда 29 апреля и вчерашней записи разговора между подсудимыми, которая попала в сеть, суд удалился в совещательную комнату для принятия решения", — сообщил он.

В связи с этим фактом трое сотрудников технического персонала — Рустем Муксинов, Назира Оразалиева и Сауле Кайдагулова — были привлечены к дисциплинарной ответственности. По информации суда, все трое получили выговор.

Речь идёт о фрагменте диалога между двумя мужчинами, который оказался в открытом доступе. Инцидент произошёл во время перерыва, когда, как правило, микрофоны отключаются. Однако на этот раз запись осталась активной.

— "Чуть ли не расплакался, правильно всё сказал, да?"

— "Тебе много вопросов задавать не будут, не переживай. Я уже договорился".

Содержание утечки вызвало общественный резонанс и поставило под сомнение надлежащее соблюдение регламента. Заседание было временно приостановлено для обсуждения дальнейших действий.

Судья постановил: прокурору поручено установить все обстоятельства произошедшего и доложить суду.

В первой половине дня была воспроизведена видеозапись допроса Даны Жаксыгельды, которая в ту ночь находилась на месте событий. Свидетельница рассказала о выстрелах и попытке скрыть следы.

Позже прокурор Сарсенбай зачитала стенограмму очной ставки между матерью погибшего — Бишимбиевой — и одним из подсудимых, Дидаром Калиахметом. Она обвинила Калиахмета в избиении Шерзата.

Также воспроизвели видео с очной ставки между двумя фигурантами — Шынгысом Бельгожаевым и Нурканатом Гайыпбаевым. На записи дядя погибшего утверждал, что именно Шынгыс воткнул нож в Шерзата.