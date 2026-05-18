Судья по делу об убийстве в Атырау уже выносила пожизненный приговор

В Атырау началось рассмотрение резонансного уголовного дела об убийстве членов одной семьи, сообщает BAQ.KZ.

Суд проходит в открытом режиме под председательством судьи Заремы Хамидуллиной, известной по ряду громких процессов.

На скамье подсудимых - Султан Сарсемалиев, которого обвиняют в особо тяжком преступлении.

Дело уже вызвало широкий общественный резонанс и находится в центре внимания жителей региона и СМИ.

Судья с опытом резонансных дел

Зарема Хамидуллина ранее рассматривала ряд громких уголовных дел, в том числе одно из самых обсуждаемых преступлений последних лет в Атырау.

Речь идет о деле об убийстве Яны Легкодимовой.

Тогда перед судом предстали двое обвиняемых - знакомые погибшей. Суд признал их виновными в умышленном убийстве, совершённом с особой жестокостью, а также в уничтожении имущества.

Оба фигуранта были приговорены к пожизненному лишению свободы.

Преступление произошло в октябре 2024 года и вызвало широкий общественный резонанс. Тело погибшей было обнаружено лишь спустя несколько месяцев в ходе следственных мероприятий.