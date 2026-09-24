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Супруг Улданы Мырзуан изменил решение о статусе потерпевшего

24 Сентября 2026, 13:02
АВТОР
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кадр из видео 24 Сентября 2026, 13:02
24 Сентября 2026, 13:02
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Фото: кадр из видео

На судебном заседании по делу о гибели Улданы Мырзуан ее супруг Адилет Зейнел заявил, что остается в статусе потерпевшего, передает BAQ.KZ.

Ранее Адилет Зейнел подал ходатайство об исключении его из числа потерпевших. В начале судебного заседания судья отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Позже, перед завершением судебного следствия, судья уточнил у него, поддерживает ли он ранее заявленное ходатайство.

«Вы остаетесь в статусе потерпевшего по данному уголовному делу? Отказываетесь от поданного ходатайства?», – уточнил судья.

Адилет Зейнел заявил, что отказывается от своего ходатайства. Он продолжит участвовать в уголовном деле о гибели Улданы Мырзуан в качестве потерпевшего.

Ранее прокурор запросил два года ограничения свободы для подсудимой.

Напомним, трагедия произошла 8 ноября 2025 года.

После обрушения фрагментов облицовки фасада пострадали несколько человек. На место прибыли сотрудники скорой медицинской помощи. Во время оказания помощи произошло последующее обрушение, в результате которого фельдшер Улдана Мырзуан получила тяжелые травмы. Позже она скончалась в больнице, не приходя в сознание.

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