Супруг Улданы Мырзуан изменил решение о статусе потерпевшего

На судебном заседании по делу о гибели Улданы Мырзуан ее супруг Адилет Зейнел заявил, что остается в статусе потерпевшего, передает BAQ.KZ.

Ранее Адилет Зейнел подал ходатайство об исключении его из числа потерпевших. В начале судебного заседания судья отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Позже, перед завершением судебного следствия, судья уточнил у него, поддерживает ли он ранее заявленное ходатайство.

«Вы остаетесь в статусе потерпевшего по данному уголовному делу? Отказываетесь от поданного ходатайства?», – уточнил судья.

Адилет Зейнел заявил, что отказывается от своего ходатайства. Он продолжит участвовать в уголовном деле о гибели Улданы Мырзуан в качестве потерпевшего.

Ранее прокурор запросил два года ограничения свободы для подсудимой.