Министерство экологии и природных ресурсов РК заявило о недопустимости размещения отходов вне специально отведённых мест после проверки факта незаконного складирования вблизи города Алатау вдоль автодороги Алматы – Өскемен, передаёт BAQ.KZ.

Поступившие материалы из Управления полиции города Алатау стали поводом для проверки со стороны Департамента экологии по Алматинской области. Выяснилось, что ответственность за нарушение лежит на генеральном подрядчике ТОО "Нур Астана Курлыс", который выполнял строительные работы по заказу ТОО "PepsiCo Central Asia". Несмотря на наличие договоров с субподрядчиками, юридическая и экологическая ответственность за отходы закреплена именно за "Нур Астана Курлыс".

По результатам проверки предприняты следующие меры:

составлен административный протокол по ч.2 ст.344 КоАП РК;

наложен штраф по сокращённому производству;

вынесено частное представление об устранении причин и условий нарушения;

подрядчику предписано усилить экологический контроль на объекте.

Дополнительно департамент потребовал внедрить систему внутреннего контроля за обращением с отходами, провести повторный инструктаж персонала и подчеркнул персональную ответственность каждого участника строительного процесса.

Министерство экологии подчеркнуло, что факты пренебрежения экологическим законодательством будут пресекаться. За образование несанкционированных свалок теперь предусмотрено двукратное увеличение штрафов и конфискация транспорта, использованного для незаконного размещения отходов. Контроль за соблюдением норм будет продолжен в усиленном режиме.

