Свыше 106 млн теңге задолжала больница предпринимателям в ВКО

В Восточно-Казахстанской области восстановили права 37 предпринимателей, перед которыми образовалась задолженность за поставленные товары и оказанные услуги.

Прокуратура района Алтай ВКО в ходе проверки соблюдения прав субъектов бизнеса выявила нарушения в деятельности КГП на ПХВ "Межрайонная больница района Алтай".

Как выяснилось, медицинское учреждение несвоевременно исполняло обязательства перед поставщиками – не была погашена задолженность за уже поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги.

По результатам прокурорского реагирования больница полностью рассчиталась с предпринимателями. Общая сумма погашенной задолженности составила 106,47 млн теңге.

Принятые меры позволили восстановить права 37 представителей бизнеса и обеспечить своевременное исполнение обязательств государственного предприятия.

В прокуратуре отметили, что защита прав предпринимателей, соблюдение законодательства в сфере государственных закупок и создание благоприятных условий для развития бизнеса остаются одними из основных направлений работы.

Ранее 487 млн тенге задержанной зарплаты выплатили в Алматинской области.

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