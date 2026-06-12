В Актобе расследуют дело, которое начиналось как история про "успешный локальный бренд", а закончилось многомиллионными потерями для инвесторов.

Речь идет о магазине одежды и аксессуаров в национальном стиле, который активно продвигался в Instagram и привлекал внимание жителей Актюбинской области с начала 2024 года.

На странице магазина публиковались посты о развитии бренда и возможности вложиться в бизнес. Потенциальным инвесторам обещали стабильный доход – якобы 10% ежемесячно, а также бонусы в виде товаров из ассортимента.

Со временем интерес к "проекту" перешел из соцсетей в личные встречи. По данным городского Департамента полиции, владелица магазина убеждала граждан инвестировать собственные сбережения, представляя схему как надежный способ заработка.

Однако обещанная прибыль так и не поступила. Деньги инвесторам также не возвращались.

На сегодняшний день в деле признаны потерпевшими 8 человек. Сумма ущерба превысила 72 миллиона тенге. При этом следствие не исключает, что пострадавших может быть больше. Проверка продолжается.

Правоохранители проводят досудебное расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая возможные дополнительные эпизоды.

Полиция также призывает граждан, которые могли пострадать от действий подозреваемой, обратиться в Управление полиции города Актобе.

В ведомстве напоминают, что обещания гарантированной высокой доходности – один из самых распространенных признаков мошеннических схем. Особенно осторожно следует относиться к инвестиционным предложениям, распространяемым через социальные сети без официальных подтверждений и документов.

Ранее юрист инвестировала 18 млн тенге в сомнительные проекты в Актобе.

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