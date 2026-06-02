Фейковый инвестор провернул аферу на 12 млн тенге

В республике зафиксирован случай интернет-мошенничества, в результате которого пострадали 154 гражданина по всей стране.

Как сообщили в прокуратуре, общий ущерб составил около 12 миллионов тенге.

По данным дела, 32-летний житель Кызылорды в 2024 году действовал в составе группы лиц по предварительному сговору. Он создал фейковую страницу в социальной сети Instagram под названием "Dake.87089241173" и использовал личные данные других людей.

Мошенник вводил казахстанцев в заблуждение, обещая "возврат вложенных денег с прибылью". Полученные средства он присваивал через букмекерскую контору и платёжную систему.

На суде подсудимый полностью признал вину. Учитывая возмещение ущерба потерпевшим, ему назначили наказание в виде ограничения свободы.

Судебное решение уже вступило в законную силу.

В настоящее время осужденный находится под пробационным контролем по месту жительства.

