Юрист инвестировала 18 млн тенге в сомнительные проекты в Актобе

В Актобе 46-летняя женщина, работающая юристом, стала жертвой мошенников, предложивших ей вложения в якобы высокодоходные проекты по криптовалюте и торговле золотом.

По данным следствия, двое малознакомых мужчин убедили потерпевшую инвестировать средства, обещая стабильную и высокую прибыль. На протяжении полутора лет женщина переводила деньги, в общей сложности около 18 млн тенге, однако обещанного дохода так и не получила.

Позже она обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности двух подозреваемых и доставили их в отдел полиции. По предварительной информации, они не имели отношения к инвестиционной деятельности и тратили полученные средства на личные нужды.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства дела.

В ведомстве призвали граждан быть осторожными при вложении средств в криптовалюту, драгоценные металлы и другие финансовые инструменты, особенно при обещаниях гарантированной высокой прибыли от малознакомых лиц или через социальные сети.

Отмечается, что такие предложения часто являются распространённой схемой мошенничества.

Ранее фейковый инвестор провернул аферу на 12 млн тенге.

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