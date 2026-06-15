Сына норвежской принцессы приговорили к 4 годам заключения

Суд в Осло вынес приговор 29-летнему Мариусу Боргу Хёйби – сыну кронпринцессы Норвегии Метте-Марит.

По данным BILD, его признали виновным по ряду тяжких преступлений, включая изнасилования, насилие в отношении бывших партнерш, нарушение судебных запретов, а также преступления, связанные с наркотиками и нарушениями правил дорожного движения.

По решению суда, Хёйби признан виновным по 34 из 38 пунктов обвинения, в том числе по двум эпизодам изнасилования. По еще двум аналогичным эпизодам он был оправдан.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Кроме того, он обязан выплатить компенсации пострадавшим – в общей сложности около 560 тысяч норвежских крон (примерно 58 тысяч евро).

Королевский дом Норвегии отказался комментировать решение суда.

Напомним, Мариус Борг Хёйби – сын кронпринцессы от первого брака, он не входит в линию наследования престола. С ноября 2024 года он находился под стражей.

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