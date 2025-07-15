До конца 2025 года объем инвестиций в сферу ЖКХ превысит 1 трлн тенге. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

"Повышение тарифов на регулируемые услуги в среднем составило 14%. Рост тарифов дает ресурс для обновления инфраструктуры: только в этом году в сфере ЖКХ освоено инвестиций на сумму более 150 млрд тенге. До конца года объем инвестиций превысит 1 трлн тенге", - сказал Жумангарин.

При этом вице-премьер отметил, что сдерживается нагрузка на население.

"Прогнозный рост тарифов в этом году ограничен на 15–20%, благодаря пересмотру плановых повышений:по электро- и теплоснабжению с 35 до 20%, по водоснабжению, водоотведению и газоснабжению с 50 до 30%", - добавил Жумангарин.

Ранее сообщалось, что Казахстан получит до 5 трлн тенге допдоходов благодаря новым налоговым механизмам.