Подростки с кастетом избили сверстников в Астане
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В столице группа подростков избила пятерых несовершеннолетних мальчиков.
Инцидент произошел 10 и 11 июня в районе старого города, сообщили родители пострадавших.
По их словам, нападение совершала группа подростков, которые поочередно избивали мальчиков. Также утверждается, что в ходе конфликта мог использоваться кастет. Все телесные повреждения зафиксированы, родители обратились в правоохранительные органы и написали заявления.
В департаменте полиции района "Сарыарка" уточнили, что все участники инцидента, ранее знакомые между собой, установлены и доставлены в управление полиции.
"По факту причинения телесных повреждений зарегистрировано досудебное расследование", – сообщили в ведомстве.
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Ранее сообщалось, что несовершеннолетних подозревают в вымогательстве у сверстников в Павлодаре.
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