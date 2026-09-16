Тайказан снова «отольют» в Туркестане: зачем это понадобилось

В Туркестанской области готовятся к съемкам художественного фильма об истории Тайказана. Для картины планируют воссоздать не только историческую обстановку, но и сам процесс отливки знаменитого казана. Одной из главных съемочных площадок станет Карнак – место, где несколько веков назад был создан Тайказан, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Над фильмом работает режиссер Сергей Дворцевой. Подготовка к проекту идет больше года. За это время он изучал исторические материалы и архивы не только в Казахстане, но и за рубежом.

Чтобы разобраться в истории Тайказана и добиться достоверности на экране, режиссер побывал в Иране. Также изучались материалы из фондов Эрмитажа в России. К работе привлекли историков, археологов и других специалистов.

В Карнаке построят масштабные декорации

В основе будущей картины – история создания Тайказана, который сегодня хранится в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави.

Особое место в съемках отведено Карнаку. Именно здесь планируют построить исторические декорации и показать, как мастера той эпохи работали с металлом и создавали Тайказан.

Причем декорации могут получить вторую жизнь уже после выхода фильма. Этот вопрос обсуждался на встрече акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова с Сергеем Дворцевым. В регионе рассматривают возможность не разбирать построенные объекты после завершения съемок, а сохранить их для туристов.

Сейчас команда проекта занимается подбором актеров, строительством декораций и подготовкой съемочных площадок. Первые пробные съемки уже состоялись. Над картиной работают специалисты из Казахстана и других стран.

Основной этап съемок запланирован на 2027 год. Фильм будет снят в широком формате с использованием современных технологий кинопроизводства.

Более года подготовки к съемкам

Для Сергея Дворцевого проект станет обращением к истории и культурному наследию Казахстана. Режиссер известен как автор документальных и художественных картин, его фильмы получили более 80 наград на международных кинофестивалях.

Дворцевой является лауреатом Каннского кинофестиваля и премии «Ника», а также членом Американской киноакадемии. За вклад в культуру Казахстана он награжден орденом «Достық» II степени.

Через историю создания Тайказана авторы фильма планируют познакомить международную аудиторию с историческим и культурным наследием Туркестана.

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