Tele2, Beeline и Kcell усилят контроль за транзакциями абонентов

В Казахстане обсуждают меры по пресечению финансовых потоков, связанных с незаконным игорным бизнесом, передает BAQ.kz.

Рабочая встреча прошла на площадке Агентство по финансовому мониторингу с участием операторов связи - Tele2, Altel, Beeline, Kcell и Activ.

Основной темой стало выявление и блокировка финансовых каналов, используемых в незаконных онлайн-казино.

Как проходят платежи

В ходе встречи были продемонстрированы схемы оплаты, в том числе через списание средств с мобильных балансов абонентов.

"Данный канал активно используется для вовлечения граждан в противоправную деятельность", - говорится в сообщении.

Для подтверждения фактов были проведены контрольные мероприятия.

7 апреля специалисты провели тестовые платежи на 10 интернет-ресурсах с признаками онлайн-казино, используя сервисы всех операторов связи.

Результаты показали, что такие платежи действительно доступны, что свидетельствует о наличии действующих финансовых каналов.

Какие меры примут

Операторам связи поручено усилить контроль за транзакциями.

В числе мер:

внедрение механизмов выявления и блокировки подозрительных платежей

постоянный мониторинг интернет-ресурсов

ограничение финансовых операций в адрес нелегальных платформ

Также особое внимание уделено соблюдению требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

По итогам встречи стороны договорились пересмотреть системы управления рисками и наладить обмен информацией.

Ожидается, что эти меры помогут перекрыть финансовые каналы незаконного игорного бизнеса и снизить вовлечение граждан в подобные схемы.

Ранее власти блокировали сайты и предупреждали о рисках участия в подобных играх.

