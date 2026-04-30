Tele2, Beeline и Kcell усилят контроль за транзакциями абонентов
Речь идёт о блокировке подозрительных транзакций и усилении мониторинга.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане обсуждают меры по пресечению финансовых потоков, связанных с незаконным игорным бизнесом, передает BAQ.kz.
Рабочая встреча прошла на площадке Агентство по финансовому мониторингу с участием операторов связи - Tele2, Altel, Beeline, Kcell и Activ.
Основной темой стало выявление и блокировка финансовых каналов, используемых в незаконных онлайн-казино.
Как проходят платежи
В ходе встречи были продемонстрированы схемы оплаты, в том числе через списание средств с мобильных балансов абонентов.
"Данный канал активно используется для вовлечения граждан в противоправную деятельность", - говорится в сообщении.
Для подтверждения фактов были проведены контрольные мероприятия.
7 апреля специалисты провели тестовые платежи на 10 интернет-ресурсах с признаками онлайн-казино, используя сервисы всех операторов связи.
Результаты показали, что такие платежи действительно доступны, что свидетельствует о наличии действующих финансовых каналов.
Какие меры примут
Операторам связи поручено усилить контроль за транзакциями.
В числе мер:
- внедрение механизмов выявления и блокировки подозрительных платежей
- постоянный мониторинг интернет-ресурсов
- ограничение финансовых операций в адрес нелегальных платформ
Также особое внимание уделено соблюдению требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
По итогам встречи стороны договорились пересмотреть системы управления рисками и наладить обмен информацией.
Ожидается, что эти меры помогут перекрыть финансовые каналы незаконного игорного бизнеса и снизить вовлечение граждан в подобные схемы.
Ранее власти блокировали сайты и предупреждали о рисках участия в подобных играх.
Самое читаемое