Тело молодого парня нашли в колодце: в деле фигурирует несовершеннолетний
В настоящее время по данному факту проводятся досудебные следственные действия.
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В Жанакорганском районе Кызылординской области расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетнего подростка. 16-летний житель подозревается в причастности к смерти своего старшего брата, сообщает корреспондент BAQ.kz.
По данным полиции, в настоящее время по данному факту проводятся досудебные следственные действия. В интересах следствия иная информация не разглашается.
Этот случай вызвал широкий общественный резонанс. После трагедии семья, потерявшая одного сына, теперь обеспокоена судьбой второго ребенка. Близкие погибшего требуют всестороннего и справедливого расследования.
"Я боюсь, что горе с моим первым ребенком останется без внимания, а на второго могут повесить преступление", – говорит отец.
Мать же утверждает, что ее младший сын не мог совершить это преступление.
"Когда я пришла попрощаться с ним в последний раз, я заметила синяки на его теле. Один человек не мог этого сделать", – говорит она.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам расследования действия подозреваемого получат правовую оценку и будет принято соответствующее процессуальное решение.
Напомним, в Жанакорганском районе Кызылординской области тело 20-летнего молодого человека было обнаружено завернутым в одеяло в канализационном колодце недалеко от дома.
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