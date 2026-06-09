Тело молодого парня нашли в колодце: в деле фигурирует несовершеннолетний

В Жанакорганском районе Кызылординской области расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетнего подростка. 16-летний житель подозревается в причастности к смерти своего старшего брата, сообщает корреспондент BAQ.kz.

По данным полиции, в настоящее время по данному факту проводятся досудебные следственные действия. В интересах следствия иная информация не разглашается.

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс. После трагедии семья, потерявшая одного сына, теперь обеспокоена судьбой второго ребенка. Близкие погибшего требуют всестороннего и справедливого расследования.

"Я боюсь, что горе с моим первым ребенком останется без внимания, а на второго могут повесить преступление", – говорит отец.

Мать же утверждает, что ее младший сын не мог совершить это преступление.

"Когда я пришла попрощаться с ним в последний раз, я заметила синяки на его теле. Один человек не мог этого сделать", – говорит она.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам расследования действия подозреваемого получат правовую оценку и будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, в Жанакорганском районе Кызылординской области тело 20-летнего молодого человека было обнаружено завернутым в одеяло в канализационном колодце недалеко от дома.

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