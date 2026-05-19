Смерть акима в СКО: полиция не подтвердила личность
В СКО расследуют смерть мужчины в селе Майское
В Северо-Казахстанской области расследуют обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружили 18 мая в селе Майское Акжарского района. По факту суицида возбуждено уголовное дело, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в департаменте полиции СКО, погибшим является 48-летний житель села.
"18 мая в селе Майское СКО обнаружено тело 48-летнего жителя. По факту суицида возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются, проводятся необходимые следственные действия", - сообщили в ДП СКО.
По информации ряда СМИ, погибший мог занимать должность акима Майского сельского округа Акжарского района. Однако официально в правоохранительных органах эту информацию не подтверждают.
"Информацию о личности погибшего не комментируем. Персональные данные разглашению не подлежат", - отметили в ведомстве.
В настоящее время правоохранительные органы продолжают следственные мероприятия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что экс-акима нашли мертвым в Актюбинской области.
