Смерть акима в СКО: полиция не подтвердила личность

В Северо-Казахстанской области расследуют обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружили 18 мая в селе Майское Акжарского района. По факту суицида возбуждено уголовное дело, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в департаменте полиции СКО, погибшим является 48-летний житель села.

"18 мая в селе Майское СКО обнаружено тело 48-летнего жителя. По факту суицида возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются, проводятся необходимые следственные действия", - сообщили в ДП СКО.

По информации ряда СМИ, погибший мог занимать должность акима Майского сельского округа Акжарского района. Однако официально в правоохранительных органах эту информацию не подтверждают.

"Информацию о личности погибшего не комментируем. Персональные данные разглашению не подлежат", - отметили в ведомстве.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают следственные мероприятия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что экс-акима нашли мертвым в Актюбинской области.

Читайте также: