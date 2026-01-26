Компания "Тенгизшевройл" (ТШО) возобновляет добычу сырой нефти после пожара на трансформаторах, передает BAQ.KZ.

В настоящее время специалисты занимаются постепенным увеличением объёмов добычи по мере возможности, исходя из технических условий.

"ТШО подтверждает безопасный запуск системы распределения электроэнергии и начальный этап возобновления добычи сырой нефти. Компания остаётся приверженной обеспечению безопасной и надёжной производственной деятельности", — отметили в пресс-службе.

Ранее пожар на трансформаторах привёл к временной приостановке работы энергосистемы предприятия, однако теперь ситуация нормализуется, и добыча возобновляется.

В Минэнерго сообщали, что для выяснения всех обстоятельств технологического нарушения, произошедшего 18 января (отключение газотурбинных установок), создана и приступила к работе специальная комиссия