TikTok согласился урегулировать три иска молодых пользователей, которые обвиняют социальные платформы в намеренном формировании зависимости и причинении вреда психическому здоровью, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Условия соглашений не раскрываются. Стороны должны окончательно оформить их в письменном виде, сообщил адвокат истцов Джозеф ВанЗандт. TikTok не ответил на запрос Reuters о комментарии.

Три дела выбрали как пробные

Иски входят в число тысяч схожих дел, объединенных в суде штата Калифорния. Требования истцов к Meta Platforms, YouTube и Snapchat продолжат рассматривать. Процесс назначен на октябрь.

Три иска выбрали в качестве пробных среди примерно 3300 дел, которые находятся у судьи Высшего суда округа Лос-Анджелес Кэролин Кул. Вердикты по таким процессам помогают сторонам оценить, как присяжные могут рассматривать схожие претензии, и определить перспективы остальных исков.

Одна из истцов, 15-летняя девушка из Иллинойса, заявила о самоповреждении, тревожности, депрессии, зависимости и расстройстве пищевого поведения.

15-летний истец из Нью-Джерси сообщил о зависимости, депрессии и самоповреждении. 18-летний истец из Миссисипи связал чрезмерное увлечение платформами с тревожностью, депрессией, зависимостью, самоповреждением и расстройством пищевого поведения. Их имена в материалах дела заменены инициалами.

Социальные платформы отвергают обвинения. Компании заявляют, что принимают меры для защиты подростков и молодых пользователей.

Против соцсетей поданы тысячи исков

Еще одно пробное дело завершилось до суда в июле. Подросток отозвал требования к Meta после того, как остальные ответчики заключили с ним соглашения.

Первый процесс по этой серии исков завершился в марте. Присяжные присудили 4,2 млн долларов по требованиям к Meta и 1,8 млн долларов по требованиям к Google. Истец заявляла, что пристрастилась к социальным платформам в юном возрасте из-за механизмов, рассчитанных на постоянное удержание внимания. TikTok и Snap урегулировали претензии до суда.

Еще около 2600 схожих дел рассматривает федеральный суд Калифорнии. Среди истцов есть граждане, школьные округа, муниципалитеты и штаты. Собственные иски против социальных платформ подали генеральные прокуроры почти всех американских штатов.

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