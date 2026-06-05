Токаев анонсировал реформу в сфере судебных споров

Президент Касым-Жомарт Токаев на международном форуме "Административная юстиция и её роль в обеспечении верховенства права" заявил, что роль административной юстиции в стране продолжает последовательно укрепляться и становится важным индикатором качества работы государственного аппарата.

Глава государства подчеркнул, что судебная практика по административным делам стала своего рода "лакмусовой бумажкой" эффективности госуправления и отражает растущий уровень доверия граждан к правосудию.

"Роль административной юстиции продолжает укрепляться. Надо признать, что не все граждане довольны решениями судов, утверждают, что они не оправдывают их ожиданий. Но так было и в прошлом, и происходит в настоящее время. В подавляющем количестве таких публичных обращений присутствует обида, другими словами, субъективное мнение. Но, как бы то ни было, такие мнения следует проверять и принимать справедливые решения", – сказал Президент.

Президент подчеркнул, что закрепление административной юстиции в новой Конституции как самостоятельной формы судопроизводства имеет принципиально важное значение.

"В повестке дня – переход от реактивной модели судебного обжалования к стратегическому управлению судебными рисками. Правительством уже разработаны соответствующие правила. Теперь предстоит обеспечить единообразие административных актов и процедур на центральном и местном уровнях. Одни и те же вопросы, по которым ранее поступали жалобы и обращения, не должны быть предметом повторных судебных споров. Нужно обеспечить последовательность и стабильность административной практики", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Как отмечает Касым-Жомарт Токаев, большая работа проводится по переносу споров публично-правового характера в плоскость административной юстиции. В прошлом году это коснулось дел по оспариванию законности подзаконных нормативных правовых актов, по которым ранее принимались решения согласно правилам гражданского процесса.

Также Глава государства подчеркнул важность открытого диалога между властью и бизнесом и совместного поиска решений актуальных проблем.

"Нет сомнений, что эти и другие меры стали ярким воплощением принципов "Слышащего государства". Важно, что кардинальные реформы в судебной и правоохранительной сферах идут параллельно с экономической трансформацией страны.



С целью стимулирования деловой активности создается благоприятная правовая институциональная среда, в том числе для разрешения инвестиционных споров. В результате сейчас до 80% судебных решений выносится в пользу инвесторов", – считает Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что в ходе встреч с национальными и иностранными инвесторами он настаивает на том, что власть и бизнес должны конструктивно взаимодействовать, открыто обсуждать актуальные проблемы, общими усилиями искать пути их решения.