Токаев анонсировал реформу в сфере судебных споров
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Президент Касым-Жомарт Токаев на международном форуме "Административная юстиция и её роль в обеспечении верховенства права" заявил, что роль административной юстиции в стране продолжает последовательно укрепляться и становится важным индикатором качества работы государственного аппарата.
Глава государства подчеркнул, что судебная практика по административным делам стала своего рода "лакмусовой бумажкой" эффективности госуправления и отражает растущий уровень доверия граждан к правосудию.
"Роль административной юстиции продолжает укрепляться. Надо признать, что не все граждане довольны решениями судов, утверждают, что они не оправдывают их ожиданий. Но так было и в прошлом, и происходит в настоящее время. В подавляющем количестве таких публичных обращений присутствует обида, другими словами, субъективное мнение. Но, как бы то ни было, такие мнения следует проверять и принимать справедливые решения", – сказал Президент.
Президент подчеркнул, что закрепление административной юстиции в новой Конституции как самостоятельной формы судопроизводства имеет принципиально важное значение.
"В повестке дня – переход от реактивной модели судебного обжалования к стратегическому управлению судебными рисками. Правительством уже разработаны соответствующие правила. Теперь предстоит обеспечить единообразие административных актов и процедур на центральном и местном уровнях. Одни и те же вопросы, по которым ранее поступали жалобы и обращения, не должны быть предметом повторных судебных споров. Нужно обеспечить последовательность и стабильность административной практики", – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Как отмечает Касым-Жомарт Токаев, большая работа проводится по переносу споров публично-правового характера в плоскость административной юстиции. В прошлом году это коснулось дел по оспариванию законности подзаконных нормативных правовых актов, по которым ранее принимались решения согласно правилам гражданского процесса.
Также Глава государства подчеркнул важность открытого диалога между властью и бизнесом и совместного поиска решений актуальных проблем.
"Нет сомнений, что эти и другие меры стали ярким воплощением принципов "Слышащего государства". Важно, что кардинальные реформы в судебной и правоохранительной сферах идут параллельно с экономической трансформацией страны.
С целью стимулирования деловой активности создается благоприятная правовая институциональная среда, в том числе для разрешения инвестиционных споров. В результате сейчас до 80% судебных решений выносится в пользу инвесторов", – считает Касым-Жомарт Токаев.
Президент добавил, что в ходе встреч с национальными и иностранными инвесторами он настаивает на том, что власть и бизнес должны конструктивно взаимодействовать, открыто обсуждать актуальные проблемы, общими усилиями искать пути их решения.
"Поручаю должностным лицам, находящимся у власти, в любой спорной ситуации искать компромиссы, но при этом поиск решения не должен противоречить требованиям правовой системы. Иными словами, каждое соглашение не должно выходить за рамки закона.
Хотел бы напомнить, что вопрос создания в Казахстане кассационных судов был поднят на одном из таких заседаний", – подытожил Глава государства.
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