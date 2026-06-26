Глава государства: "Айбын" формирует интеллектуальную элиту Вооруженных сил

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии закрытия международного военно-патриотического сбора "Айбын-2026" заявил, что проект стал важной школой патриотического воспитания молодежи и площадкой для укрепления дружбы между странами.

Глава государства отметил, что за годы проведения "Айбын" превратился в значимый международный проект, объединяющий молодых участников из разных стран и регионов.

"Здесь среди нас находится лучший выпускник Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова Арман Ундасынов. Недавно, в День государственных символов, я лично присвоил ему первое офицерское звание – старший лейтенант", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также подчеркнул, что среди участников мероприятия присутствуют победители международных соревнований прошлых лет, что подтверждает преемственность проекта и его развитие.

"Особую ценность имеет то, что наши ежегодные военно-патриотические сборы объединили талантливую молодежь из разных регионов Казахстана и дружественных государств. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность нашим гостям из России, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана за активное участие и поддержку данной инициативы", – отметил Глава государства.

По словам Главы государства, в рамках "Айбын" участвуют более тысячи юношей и девушек, которые в условиях честной конкуренции развивают дисциплину, командную работу и чувство ответственности.

Он подчеркнул, что состязания проверяют не только физическую подготовку, но и интеллектуальные способности участников – смекалку, гибкость мышления и творческий потенциал.

"Главная миссия сбора "Айбын" – формирование высокопрофессиональной интеллектуальной элиты Вооруженных сил", – заявил Президент.

В завершение Президент отметил, что подобные инициативы укрепляют международное сотрудничество и способствуют развитию дружбы, единства и взаимопонимания между народами.

Напомним, в Акмолинской области завершился международный военно-патриотический сбор "Айбын-2026". О том, чем он запомнился, читайте в нашем материале.

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