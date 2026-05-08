Токаев и глава IJF посетили турнир по дзюдо в Астане

Касым-Жомарт Токаев посетил международный рейтинговый турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam, передает BAQ.KZ.

На трибуне вместе с Главой государства находился президент Международная федерация дзюдо Мариус Визер.

В турнире принимают участие около 300 сильнейших дзюдоистов из 36 стран мира.

Среди участников - победители и призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и континентальных первенств.

Честь Казахстана на домашнем турнире защищают 53 спортсмена.

Qazaqstan Barysy Grand Slam проходит в Астане с 8 по 10 мая во Дворце единоборств имени Жаксылык Ушкемпиров.

Соревнования входят в официальный календарь Международной федерации дзюдо, а их результаты влияют на мировой и олимпийский рейтинги спортсменов.

Победители турнира получают 1000 рейтинговых очков, серебряные призёры — 700, бронзовые — 500. Эти баллы будут учитываться в отборе на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Казахстан принимает этап Grand Slam уже в четвёртый раз. Ранее также сообщалось, что в турнире примет участие олимпийский чемпион Елдос Сметов.