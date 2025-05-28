27 мая в Акорде состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Руанды Полем Кагаме. В ходе переговоров в расширенном формате лидеры обсудили дальнейшее углубление казахстанско-руандийских отношений, передаёт BAQ.KZ.

Президент Токаев отметил, что с момента предыдущего визита Поля Кагаме в Казахстан в 2015 году двусторонние связи заметно укрепились, благодаря взаимному уважению и стремлению к устойчивому развитию.

"Под Вашим сильным и мудрым руководством Руанда стала примером институциональной устойчивости и перспективных инноваций. Впечатляет экономический рост, превышающий 8 процентов. Казахстан придает большое значение расширению связей с африканскими странами и готов воплотить наши устремления в конкретные взаимовыгодные проекты", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Поль Кагаме выразил благодарность за гостеприимство и высоко оценил усилия Казахстана по укреплению международного партнерства.

"Рад вновь быть в Астане. Казахстан добился выдающихся успехов в национальном развитии и пользуется авторитетом на мировой арене. Руанда готова укреплять сотрудничество и реализовывать совместные инициативы на благо наших народов", – подчеркнул он.

Стороны определили ключевые направления дальнейшего взаимодействия: торговля, инвестиции, транспорт и логистика, сельское хозяйство, финансы, информационные технологии, цифровизация и электронное правительство.

Ранее Поль Кагаме был торжественно встречен в Акорде.