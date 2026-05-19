Токаев наградил бывшего главу ЮНЕСКО новым орденом Qoja Ahmet Yasaui

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил бывшему Генеральному директору ЮНЕСКО Одрэ Азуле орден Qoja Ahmet Yasaui, отметив ее вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия Казахстана, передает BAQ.kz.

Церемония награждения прошла в Астане в рамках международного симпозиума, посвященного наследию Золотой Орды.

Глава государства подчеркнул, что под руководством Одрэ Азуле ЮНЕСКО укрепила свою роль как международной площадки для диалога и культурного сотрудничества.

"Под Вашим мудрым и сильным руководством ЮНЕСКО стала еще более значимой площадкой для диалога и солидарности. В условиях глобальной неопределенности и конфликтов Ваш голос неизменно напоминает нам о том, что знания и культура остаются важнейшими инструментами обеспечения мира", - заявил Президент.

Токаев отдельно отметил внимание Одрэ Азуле к историческому и культурному наследию Казахстана.

По его словам, благодаря инициативам ЮНЕСКО мировое сообщество смогло глубже познакомиться с цивилизационным наследием страны - от мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи до культурных ландшафтов Великой степи.

"Для меня огромная честь вручить Вам орден Qoja Ahmet Yasaui. Вы сделали очень многое для Казахстана, особенно в отношении мавзолея Яссауи, имеющего огромное значение для нашей страны", - подчеркнул Глава государства.

В ответ Одрэ Азуле поблагодарила Президента за высокую награду и призналась, что ее первые шаги в Казахстане были связаны именно с поддержкой мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи.

"Я почувствовала не только историческую, но и духовную значимость этого места, поэтому глубоко ценю, что стала кавалером нового ордена, учрежденного Вами в честь выдающегося мыслителя", - отметила она.

Напомним, первым кавалером ордена Qoja Ahmet Yasaui стал лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Президент отметил, что это придает награде глубокое символическое значение.

Награда Qoja Ahmet Yasaui была учреждена по поручению Главы государства, озвученному на Национальном курултае. Среди других новых орденов: "AI-Farabi", а также орден "Мейірім".

