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Кадровое назначение в Совбезе: Токаев подписал распоряжение

16 Ноября 2026, 14:32
АВТОР
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Акорда 16 Ноября 2026, 14:32
16 Ноября 2026, 14:32
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Фото: Акорда

Бауыржан Шалекенов получил новую должность в Аппарате Совета безопасности Казахстана, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Распоряжением Президента Касым-Жомарта Токаева Бауыржан Булатович Шалекенов назначен заведующим Отделом информационной безопасности Аппарата Совета безопасности Республики Казахстан.

Соответствующее распоряжение опубликовано пресс-службой Главы государства.

Ранее указом Главы государства Комитет национальной безопасности Казахстана возглавил Марат Ирменов. Руководитель КНБ Ермек Сагимбаев освобожден от должности.

 

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