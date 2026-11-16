Кадровое назначение в Совбезе: Токаев подписал распоряжение
16 Ноября 2026, 14:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
16 Ноября 2026, 14:3216 Ноября 2026, 14:32
133Фото: Акорда
Бауыржан Шалекенов получил новую должность в Аппарате Совета безопасности Казахстана, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Распоряжением Президента Касым-Жомарта Токаева Бауыржан Булатович Шалекенов назначен заведующим Отделом информационной безопасности Аппарата Совета безопасности Республики Казахстан.
Соответствующее распоряжение опубликовано пресс-службой Главы государства.
Ранее указом Главы государства Комитет национальной безопасности Казахстана возглавил Марат Ирменов. Руководитель КНБ Ермек Сагимбаев освобожден от должности.
Самое читаемое
- Три пары близнецов появились на свет за два дня в Мангистау
- Развод сооснователя Nvidia может обойтись ему более чем в $70 млрд
- Студенты-юристы присоединились к ночному патрулированию полиции в Таразе
- Семь автомоек отключили от водоснабжения в Алматы после проверки
- В Венгрии нашли почти $20 млн наличными, спрятанными в лесах и на фермах