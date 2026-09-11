Токаев назначил новых послов Казахстана в Малайзии и Грузии
11 Сентября 2026, 09:17
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11 Сентября 2026, 09:1711 Сентября 2026, 09:17
62Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые назначения в дипломатическом корпусе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Указом Главы государства Малик Мурзалин назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Малайзии.
В связи с новым назначением он освобожден от должности посла Казахстана в Грузии.
Новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Грузии назначен Талгат Адуов.
Кроме того, указом Главы государства Булат Сугурбаев освобожден от должности посла Казахстана в Малайзии, а также от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Бруней-Даруссаламе по совместительству.
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