Токаев назначил новых послов Казахстана в Малайзии и Грузии

Президент Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые назначения в дипломатическом корпусе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Указом Главы государства Малик Мурзалин назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Малайзии.

В связи с новым назначением он освобожден от должности посла Казахстана в Грузии.

Новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Грузии назначен Талгат Адуов.

Кроме того, указом Главы государства Булат Сугурбаев освобожден от должности посла Казахстана в Малайзии, а также от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Бруней-Даруссаламе по совместительству.

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