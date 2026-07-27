Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима области Улытау Есета Байкена, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи Есет Байкен рассказал Главе государства о социально-экономическом развитии области и представил планы на предстоящий период.

Президент был проинформирован о реализации проектов по развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций, укреплению промышленного потенциала региона, модернизации инженерных сетей и повышению качества социальных услуг.

Аким области также представил предложения по реализации приоритетных проектов, направленных на дальнейшее развитие региона.

Какие поручения дал Президент

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, касающихся обеспечения устойчивого развития области Улытау, повышения ее инвестиционной привлекательности и улучшения качества жизни жителей.

Напомним, по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель Администрации Президента Роман Скляр представили нового акима области Улытау. На собрании депутатов маслихатов региона было зачитано письмо Главы государства с двумя кандидатурами на должность акима области – заместителя акима Астаны Есета Байкена и заместителя акима области Нуртаса Карипбаева. Премьер-министр обозначил ключевые приоритеты для нового акима. В их числе – реализация крупных инвестиционных проектов, развитие обрабатывающей промышленности и малого и среднего бизнеса, формирование агропромышленного кластера, модернизация инженерной и энергетической инфраструктуры, ускорение строительства автодороги Караганда – Жезказган, а также развитие сфер здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Отдельное внимание поручено уделить развитию области Ұлытау как одного из важных туристических центров страны с учетом ее богатого историко-культурного наследия. В завершение Олжас Бектенов подчеркнул, что реализация курса Президента по построению Справедливого и Прогрессивного Казахстана должна привести к ощутимому повышению качества жизни жителей региона.

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