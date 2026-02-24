Токаев поручил обеспечить прозрачность и равных условий на референдуме
Сегодня 2026, 13:25
Фото: Акорда
Глава государства принял председателя Центральной комиссии референдума Нурлана Абдирова, передает BAQ.KZ.
Президент Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с информацией о ходе подготовки к республиканскому референдуму.
Глава государства акцентировал внимание на необходимости обеспечения открытости, законности и создания равных условий для всех граждан при проведении референдума.
Напомним, республиканский референдум касательно проекта новой Конституции назначен на 15 марта этого года. Накануне ЦИК РК показал, как будет выглядеть бюллетень, который казахстанцам предстоит заполнить на референдуме.
Наблюдать за референдумом приедут представители из Палестины и Таиланда.
