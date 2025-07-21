  • 21 Июля, 11:44
  • BAIGENEWS

Токаев отменил переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев

Объект передадут на баланс города.

Сегодня, 11:28
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Токаев отменил переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев Сегодня, 11:28
Сегодня, 11:28
134

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил отменить переезд воспитанников детского дома "Баганашыл" из Алматы в Конаев, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай в Telegram.

Ознакомившись с ситуацией, Президент поручил акиму Алматы Дархану Сатыбалды провести ремонт здания детского дома, чтобы обеспечить продолжение учебного процесса в южной столице. Также дано указание передать объект на баланс города Алматы.

По поручению Главы государства переезд детей отменён.

В связи с произошедшим назначено служебное расследование, которое проведёт Администрация Президента.

Все права детей-сирот, гарантированные законодательством, будут полностью соблюдены.

В марте текущего года воспитанники детского дома №1 жаловались на намерения переселить их в Конаев. Тогда общественники и правозащитники говорили, что земельный участок в престижном районе Алматы приглянулся застройщикам, и есть риск, что на месте учреждения появятся элитные жилые комплексы.

11 июля депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек выступил с резким заявлением в соцсетях о том, что детдом в Баганашиле переносят в Конаев вопреки обещаниям властей. Позже акимат объяснил причину переселения воспитанников. Тогда уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева заверила, что решение о переезде будет приниматься с учётом их мнения.

Самое читаемое

Наверх