Президент Касым-Жомарт Токаев поручил отменить переезд воспитанников детского дома "Баганашыл" из Алматы в Конаев, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай в Telegram.

Ознакомившись с ситуацией, Президент поручил акиму Алматы Дархану Сатыбалды провести ремонт здания детского дома, чтобы обеспечить продолжение учебного процесса в южной столице. Также дано указание передать объект на баланс города Алматы.

По поручению Главы государства переезд детей отменён.

В связи с произошедшим назначено служебное расследование, которое проведёт Администрация Президента.

Все права детей-сирот, гарантированные законодательством, будут полностью соблюдены.

В марте текущего года воспитанники детского дома №1 жаловались на намерения переселить их в Конаев. Тогда общественники и правозащитники говорили, что земельный участок в престижном районе Алматы приглянулся застройщикам, и есть риск, что на месте учреждения появятся элитные жилые комплексы.