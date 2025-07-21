Токаев отменил переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев
Объект передадут на баланс города.
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Президент Касым-Жомарт Токаев поручил отменить переезд воспитанников детского дома "Баганашыл" из Алматы в Конаев, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай в Telegram.
Ознакомившись с ситуацией, Президент поручил акиму Алматы Дархану Сатыбалды провести ремонт здания детского дома, чтобы обеспечить продолжение учебного процесса в южной столице. Также дано указание передать объект на баланс города Алматы.
По поручению Главы государства переезд детей отменён.
В связи с произошедшим назначено служебное расследование, которое проведёт Администрация Президента.
Все права детей-сирот, гарантированные законодательством, будут полностью соблюдены.
В марте текущего года воспитанники детского дома №1 жаловались на намерения переселить их в Конаев. Тогда общественники и правозащитники говорили, что земельный участок в престижном районе Алматы приглянулся застройщикам, и есть риск, что на месте учреждения появятся элитные жилые комплексы.
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