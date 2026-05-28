Токаев отметил развитие сотрудничества Казахстана и России в сфере образования, науки и культуры

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Россия успешно взаимодействуют в сфере образования, науки, культуры и спорта. Об этом Глава государства сказал в ходе переговоров с Президентом России Владимиром Путиным во Дворце Независимости в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

"Особо хотел бы отметить культурно-гуманитарное сотрудничество. Мы сегодня в нашей стране успешно взаимодействуем в сфере образования, науки, культуры, спорта. И, конечно же, это способствует дальнейшему сближению наших народов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил, что недавно в Астане состоялись Дни России в Казахстане, которые, по его словам, были с большим уважением встречены жителями и гостями столицы.

Президент также отметил проведение в Астане третьих Игр будущего.

"Они будут открыты в конце июля и продолжатся в течение практически всего августа", – сказал Токаев.

Отдельно Глава государства остановился на проекте "Сириус". По словам Президента, он лично поддержал этот проект, поскольку считает его полезным для подготовки кадров будущего.

"Особо хотел бы отметить проект "Сириус", который был лично мной поддержан, поскольку считаю, что он очень полезен для подготовки кадров будущего", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что Казахстан и Россия продолжают взаимодействовать и по международной повестке.

"Практически по всем вопросам международного характера мы взаимодействуем, сотрудничаем", – сказал Глава государства.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил работу Казахстана и России в формате "Центральная Азия – Россия" и подчеркнул актуальность этого направления с учетом внимания к региону Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что в Астане началась официальная встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента России Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

Напомним, в преддверии государственного визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Республику Казахстан в газете "Казахстанская правда" опубликована его авторская статья.

В международном аэропорту Астаны состоялась официальная церемония встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева. Казахстанская сторона встретила высокого гостя в рамках государственного протокола — с синей дорожкой, почетным караулом, оркестром и национальным музыкальным сопровождением