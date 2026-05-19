Токаев подписал ряд новых законов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал сразу несколько законов, касающихся государственной службы, защиты животных, международного сотрудничества и инвестиций, сообщает Акорда.

В частности, Глава государства подписал Закон "О государственной службе Республики Казахстан", а также сопутствующий закон о внесении изменений и дополнений в ряд законодательных актов по вопросам государственной службы.

Кроме того, Президент подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными".

Также Токаев ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Китая о поощрении и взаимной защите инвестиций. Документ направлен на развитие инвестиционного сотрудничества между двумя странами и создание дополнительных гарантий для инвесторов.

Еще одним подписанным документом стал Закон о ратификации меморандума между Казахстаном и Международным валютным фондом, касающегося Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии.

Тексты законов будут опубликованы в официальной печати.