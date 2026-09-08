Токаев поздравил Президента Северной Македонии с Днем независимости
8 Сентября 2026, 16:14
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8 Сентября 2026, 16:148 Сентября 2026, 16:14
98Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Северной Македонии Гордане Силяновской-Давковой по случаю национального праздника страны – Дня независимости.
В телеграмме Глава государства отметил поступательное развитие отношений между Казахстаном и Северной Македонией, основанных на дружбе и взаимопонимании.
Токаев пожелал Гордане Силяновской-Давковой успехов в работе, а народу Северной Македонии – благополучия и процветания.