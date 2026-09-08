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Токаев поздравил Президента Северной Македонии с Днем независимости

8 Сентября 2026, 16:14
АВТОР
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Акорда 8 Сентября 2026, 16:14
8 Сентября 2026, 16:14
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Северной Македонии Гордане Силяновской-Давковой по случаю национального праздника страны – Дня независимости.

В телеграмме Глава государства отметил поступательное развитие отношений между Казахстаном и Северной Македонией, основанных на дружбе и взаимопонимании.

Токаев пожелал Гордане Силяновской-Давковой успехов в работе, а народу Северной Македонии – благополучия и процветания.

Напомним, в августе Казахстан открыл почетное консульство в Охриде – одном из главных туристических и культурных центров Северной Македонии. Почетным консулом назначен Георгий Войновик. Ожидается, что консульство будет содействовать развитию деловых контактов, инвестиций, туризма и культурных обменов между двумя странами.

В апреле 2026 года Гордана Силяновска-Давкова также поддержала позицию Касым-Жомарта Токаева о необходимости уделять больше внимания превентивной дипломатии в работе ООН.

«Г-н Токаев упомянул и превентивную, и проактивную дипломатию. Это то, чего нам так не хватает – рациональной модели принятия политических решений», – заявила она во время Анталийского дипломатического форума.

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