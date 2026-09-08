Токаев поздравил Президента Северной Македонии с Днем независимости

Напомним, в августе Казахстан открыл почетное консульство в Охриде – одном из главных туристических и культурных центров Северной Македонии. Почетным консулом назначен Георгий Войновик. Ожидается, что консульство будет содействовать развитию деловых контактов, инвестиций, туризма и культурных обменов между двумя странами.

В апреле 2026 года Гордана Силяновска-Давкова также поддержала позицию Касым-Жомарта Токаева о необходимости уделять больше внимания превентивной дипломатии в работе ООН.