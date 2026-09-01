Токаев поздравил Президента Словакии с Днем Конституции
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Словацкой Республики Петеру Пеллегрини по случаю Дня Конституции.
Глава государства выразил уверенность, что отношения между Казахстаном и Словакией, основанные на дружбе и взаимопонимании, продолжат поступательно развиваться и наполняться новым содержанием.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Петеру Пеллегрини успехов в государственной деятельности, а народу Словакии – благополучия и процветания.
Ранее Президент Казахстана поздравил лидеров ряда государств с национальными праздниками. В частности, Касым-Жомарт Токаев направил поздравительные телеграммы Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову по случаю 35-летия независимости этих стран.
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