Токаев поздравил женскую сборную Казахстана с серебром Шахматной олимпиады

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских шахматисток, завоевавших серебряные медали Всемирной шахматной олимпиады в Самарканде, передает BAQ.KZ.

Женская сборная Казахстана заняла второе место, уступив в итоговой таблице только команде Китая. ФИДЕ также подтвердила, что золото завоевал Китай, серебро – Казахстан, а бронзу – Индия.

Глава государства отметил выступление команды, которую возглавила Бибисара Асаубаева. Казахстанские шахматистки завершили турнир без единого командного поражения.

Президент подчеркнул, что сборная второй раз подряд завоевала серебро одного из главных командных турниров в мировых шахматах. По его словам, этот результат свидетельствует о высоком уровне казахстанских спортсменок, их таланте и трудолюбии.

Касым-Жомарт Токаев пожелал шахматисткам новых спортивных успехов, здоровья и благополучия.

Казахстан второй раз подряд завоевал серебро

46-я Шахматная олимпиада проходила в Самарканде с 16 по 27 сентября. Женский турнир состоял из 11 туров.

В заключительном туре сборная Казахстана встретилась с Польшей. Елназ Калиахмет одержала победу, Бибисара Асаубаева и Меруерт Камалиденова завершили партии вничью, а Алуа Нурман потерпела первое поражение на турнире. Встреча завершилась со счетом 2:2. ФИДЕ подтвердила, что эта ничья принесла Казахстану серебряные медали.

По итогам 11 туров сборная набрала 18 очков и заняла второе место. Казахстанская команда впервые в истории своих выступлений на Шахматных олимпиадах прошла весь турнир без командных поражений – семь побед и четыре ничьи.

Это второе подряд серебро женской сборной Казахстана на Шахматной олимпиаде. В 2024 году команда также заняла второе место на турнире в Будапеште.

В Самарканде за Казахстан выступали Бибисара Асаубаева, Алуа Нурман, Меруерт Камалиденова, Елназ Калиахмет и Зарина Нургалиева. Капитан команды – Павел Коцур.

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