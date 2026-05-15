Глава государства прибыл в Туркестан

Об этом сообщили в пресс-службе Президента РК.

Сегодня 2026, 12:15
Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, передает BAQ.kz.

Главной темой встречи в этом году станут вопросы развития искусственного интеллекта и цифровой трансформации. Участники планируют обсудить расширение сотрудничества в технологической сфере, внедрение цифровых решений в экономику и государственное управление, а также укрепление совместных инициатив в рамках тюркского пространства.

На фоне усиливающейся геополитической турбулентности, кризиса международных институтов и глобальной конкуренции за технологическое лидерство, страны тюркского мира все активнее рассматривают не только экономическую интеграцию, но и возможность формирования собственного технологического и политического центра силы.

