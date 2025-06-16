Токаев тепло поприветствовал Си Цзиньпина в Акорде
Сегодня, 17:47
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Сегодня, 17:47Сегодня, 17:47
73Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тепло поприветствовал Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина во Дворце Акорда, передает BAQ.KZ.
После церемонии встречи главы государств проследовали в зал переговоров для проведения двусторонней встречи.
Ранее Касым-Жомарт Токаев лично встретил китайского лидера в аэропорту.
У трапа самолета была выстроена рота почетного караула. Высокого гостя приветствовали дети с флажками Казахстана и Китая.
Си Цзиньпина сопровождали истребители ВВС Казахстана по пути в Астану.