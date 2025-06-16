Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тепло поприветствовал Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина во Дворце Акорда, передает BAQ.KZ.

После церемонии встречи главы государств проследовали в зал переговоров для проведения двусторонней встречи.

Ранее Касым-Жомарт Токаев лично встретил китайского лидера в аэропорту.

У трапа самолета была выстроена рота почетного караула. Высокого гостя приветствовали дети с флажками Казахстана и Китая.

Си Цзиньпина сопровождали истребители ВВС Казахстана по пути в Астану.