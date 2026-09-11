Токаев выступит с Посланием народу Казахстана в октябре

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в октябре выступит с очередным Посланием народу Казахстана. В нем будут обозначены основные цели и задачи страны на предстоящий период.

Об этом Глава государства заявил во время встречи с победителями и призерами VI Всемирных игр кочевников.

Президент отметил, что после принятия новой Конституции в Казахстане продолжается обновление ключевых государственных институтов.

«Недавно состоялись выборы в Курултай. Депутатский корпус пополнили новаторски мыслящие, предприимчивые профессионалы, среди которых немало представителей молодежи. Назначен Вице-Президент. Приступил к работе обновленный состав Правительства. Сформирован Аппарат Совета Безопасности. Вскоре будет утвержден состав Қазақстан Халық Кеңесі», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, по согласованию с депутатами Курултая также будут назначены судьи Конституционного суда, члены Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты.

«В октябре в соответствии с 46-й статьей Конституции я выступлю с Посланием народу Казахстана, в котором поставлю цели и задачи на предстоящий период», – сообщил Президент.

Более 500 спортивных объектов построили за семь лет

Отдельно Глава государства остановился на развитии спорта и укреплении здоровья населения.

По его словам, за последние семь лет в Казахстане построили более 500 спортивных объектов, еще ряд объектов был отремонтирован.

Токаев подчеркнул, что развитие спортивной инфраструктуры и массового спорта является частью работы по укреплению человеческого капитала.

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