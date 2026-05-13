Невидимый кризис надвигается на Европу
Европа может столкнуться с дефицитом отдельных видов топлива, если Ормузский пролив останется закрытым до конца года. Об этом говорится в исследовании нидерландского банка Rabobank, передает BAQ.kz.
По данным анализа, именно через Ормузский пролив проходит значительная часть мировой нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Поэтому его блокировка нарушает глобальные цепочки поставок и приводит к росту цен на топливо и промышленную продукцию.
Если ситуация затянется, к концу года в Европе может возникнуть дефицит отдельных нефтепродуктов, прежде всего керосина, нафты и мазута. При этом больше всего пострадают такие отрасли, как авиация, логистика и агросектор, особенно там, где активно используется авиаперевозка.
Для Нидерландов и других европейских стран основной эффект в таком сценарии будет выражаться не в прямом отсутствии топлива, а в ухудшении торговли, росте инфляции и снижении доходов населения.
Ранее сообщалось, Британия направляет истребители для участия в миссии в Ормузе.
