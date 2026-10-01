Товарооборот – $1,2 млрд: о чем договорились Казахстан и Беларусь

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил с официальным визитом Минск. В Беларуси он встретился с президентом Александром Лукашенко и провел переговоры с премьер-министром Александром Турчиным.

Одной из главных тем стала торговля между двумя странами. По итогам 2025 года товарооборот Казахстана и Беларуси составил около 1,2 млрд долларов. За семь месяцев 2026 года он достиг 723 млн долларов. По словам Бектенова, по казахстанской статистике за этот период взаимная торговля выросла на 20%.

«Есть задел для дальнейшего наращивания нашего взаимодействия, расширения перечня поставляемой продукции, в том числе в области железнодорожного машиностроения. Правительство Казахстана твердо намерено работать на активизацию и углубление многопланового взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Беларусью», – сказал Олжас Бектенов.

Что Казахстан готов поставлять в Беларусь

Казахстан видит возможности для увеличения экспорта продовольствия, транспортных средств, металлов, продукции химической, нефтехимической и текстильной промышленности, а также машиностроения.

Отдельно обсуждались поставки сельхозпродукции. Казахстан выразил готовность увеличить экспорт в Беларусь подсолнечного, сафлорового и рапсового масел, а также готовой бакалейной продукции.

Еще одно направление – совместное производство техники. Сейчас в рамках казахстанско-белорусской промышленной кооперации реализовано 13 проектов стоимостью более 200 млн долларов. В Казахстане уже локализовано производство тракторов «Беларус», комбайнов «Гомсельмаш», автомобилей и другой техники.

Казахстанская сторона заявила о заинтересованности в дальнейшем расширении локализации белорусских производств.

Железнодорожные перевозки выросли почти на 19%

Обсудили стороны и транспорт. За семь месяцев 2026 года объем железнодорожных перевозок между Казахстаном и Беларусью увеличился на 18,7% и достиг 4,8 млн тонн. На переговорах рассмотрели возможности дальнейшего развития логистических маршрутов.

В повестку также вошел экспорт казахстанских цифровых решений, сотрудничество в туризме и культурно-гуманитарной сфере.

По итогам переговоров регионы двух стран подписали несколько документов о сотрудничестве. Они касаются взаимодействия Костанайской и Гродненской, Павлодарской и Минской, Павлодарской и Гомельской, а также Туркестанской и Могилевской областей.

В Минске Бектенов также был принят президентом Беларуси Александром Лукашенко. Премьер-министр передал ему приветствие от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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