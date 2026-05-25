Трагедия на Тоболе: в Лисаковске погиб подросток

В Лисаковске произошла трагедия на воде - утонул подросток 2011 года рождения, передает BAQ.kz.

Информация о происшествии появилась в местном паблике.

Что произошло

По словам очевидцев, трагедия произошла в районе "Скалки" на реке Тобол - это место известно среди подростков, которые часто прыгают здесь в воду со скал.

Как сообщается в публикации, подросток, предположительно, плохо умел плавать и прыгнул в воду вместе с друзьями.

Что сообщили в ДЧС

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Костанайской области подтвердили факт гибели подростка.

В ведомстве сообщили, что во время поисковых работ тело несовершеннолетнего было обнаружено и извлечено из воды сотрудниками ДЧС.

По предварительным данным, подросток купался в необорудованном месте.

Обращение к казахстанцам

В МЧС в очередной раз призвали жителей соблюдать правила безопасности на воде.

Спасатели напоминают, что купаться необходимо только в специально оборудованных местах, а детей нельзя оставлять без присмотра.

Также специалисты отмечают, что даже знакомые водоемы могут представлять серьезную опасность, особенно для детей и подростков.

Читай также:

Мужчина едва не утонул на Самаркандском водохранилище в Темиртау

Двое школьников утонули в Талгарском районе Алматинской области