Видео очевидцев пожара в городе Щучинске, передает BAQ.KZ.

Напомним, 26 февраля около 21:57 в кафе Щучинске произошел пожар, в результате которого 7 человек погибли, 28 пострадали и 10 человек спасены.

