Трагедия в Щучинске: видео очевидцев

Сегодня 2026, 09:44
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня 2026, 09:44
Сегодня 2026, 09:44
222
Фото: МЧС РК

Видео очевидцев пожара в городе Щучинске, передает BAQ.KZ.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus)

Напомним, 26 февраля около 21:57 в кафе Щучинске  произошел пожар, в результате которого 7 человек погибли, 28 пострадали и 10 человек спасены. 

Ранее мы сообщили о том, что  известно о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Щучинска.

 

 

 

Самое читаемое

Наверх