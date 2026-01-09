В интервью Fox News Дональд Трамп заявил, что США нанесут по Ирану "очень жёсткий удар", если власти начнут убивать протестующих, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеграм-канал Donald Trump на русском.

На вопрос журналиста читал ли он о том, что аятолла Али Хаменеи сейчас имеет план Б — уехать в Россию, Трамп ответил: "В какое-то место, да. Он ищет, куда бы уехать".

А на вопрос считает ли он, что Ирак как страна находится на грани краха, президент США заявил следующее:

– Такое возможно. Я имею в виду, что они делали раньше: они начинали просто расстреливать людей. И вдруг люди, вообще без какого-либо оружия, просто стоят, а по ним стреляют из пулемётов. Либо их хватают, увозят в тюрьмы, а потом вешают и убивают. То есть они действовали очень жёстко. И я сказал: если они будут это делать, мы нанесём по ним очень жёсткий удар. Мы ударим жёстко. Мы готовы это сделать. Если они это сделают — мы ударим жёстко.

В настоящий момент Иран переживает общенациональное отключение интернета на фоне нарастающих протестов против ухудшающегося экономического кризиса.