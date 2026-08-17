Трамп отреагировал на оборонное соглашение Саудовской Аравии, Турции и Пакистана
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал подписание Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном Меккского соглашения о совместной обороне. Американский лидер назвал договоренность «большим, смелым и важным первым шагом», передает BAQ.KZ со ссылкой на Truth Social.
Трамп заявил, что рад заключению соглашения между тремя странами.
«Очень рад видеть, что Саудовская Аравия, Турция и Пакистан недавно и наконец подписали Меккское соглашение о совместной обороне. Это показывает, как Ближний Восток объединяется и как страны наконец смогут более эффективно защищать себя», – написал президент США.
Трамп также поздравил руководство Саудовской Аравии, Турции и Пакистана с достигнутой договоренностью.
«Это большой, смелый и важный первый шаг – вау!» – добавил американский лидер.
Других подробностей соглашения в своем сообщении Трамп не привел.
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