Трамп отреагировал на оборонное соглашение Саудовской Аравии, Турции и Пакистана

Президент США Дональд Трамп прокомментировал подписание Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном Меккского соглашения о совместной обороне. Американский лидер назвал договоренность «большим, смелым и важным первым шагом», передает BAQ.KZ со ссылкой на Truth Social.

Трамп заявил, что рад заключению соглашения между тремя странами.

«Очень рад видеть, что Саудовская Аравия, Турция и Пакистан недавно и наконец подписали Меккское соглашение о совместной обороне. Это показывает, как Ближний Восток объединяется и как страны наконец смогут более эффективно защищать себя», – написал президент США.

Трамп также поздравил руководство Саудовской Аравии, Турции и Пакистана с достигнутой договоренностью.

«Это большой, смелый и важный первый шаг – вау!» – добавил американский лидер.

Других подробностей соглашения в своем сообщении Трамп не привел.

Трамп: Ормузский пролив станет территорией США

Токаев примет участие в саммите G20 в Майами по приглашению Трампа