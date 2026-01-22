  • 22 Января, 19:58

Трамп после встречи с Зеленским выразил надежду на конец войны в Украине

Фото: Official White House / Andrea Hanks

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил надежду на скорое завершение войны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Donald Trump на русском.

Отвечая на вопрос журналиста о возможном присоединении Украины к "Совету мира", Трамп отметил, что этот вопрос с Зеленским не обсуждался.

"Этот конфликт должен закончиться. Встреча с президентом Владимиром Зеленским прошла хорошо, посмотрим, чем все закончится", — сказал Трамп. 

Переговоры двух президентов продолжались около часа и были оценены украинской стороной как хорошие. Однако по их итогам лидеры не сделали совместного заявления для прессы.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев  подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе Президента США Дональда Трампа. 

Наряду с Президентом Казахстана в церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран. 

Президента Казахстана в Давос пригласил Президент США Дональд Трамп. 

