Трамп после встречи с Зеленским выразил надежду на конец войны в Украине
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил надежду на скорое завершение войны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Donald Trump на русском.
Отвечая на вопрос журналиста о возможном присоединении Украины к "Совету мира", Трамп отметил, что этот вопрос с Зеленским не обсуждался.
"Этот конфликт должен закончиться. Встреча с президентом Владимиром Зеленским прошла хорошо, посмотрим, чем все закончится", — сказал Трамп.
Переговоры двух президентов продолжались около часа и были оценены украинской стороной как хорошие. Однако по их итогам лидеры не сделали совместного заявления для прессы.
Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе Президента США Дональда Трампа.
Наряду с Президентом Казахстана в церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран.
Президента Казахстана в Давос пригласил Президент США Дональд Трамп.
Самое читаемое
- Оскорбления казахов и кыргызов: суд Санкт-Петербурга займётся делом экс-супруги Бивола
- Бектенов поручил прекратить финансирование элитных частных школ
- Кто вошёл в состав Конституционной комиссии: полный перечень
- Приставания в общественных местах бьют рекорды в Казахстане
- В Кентау задержан мужчина по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних