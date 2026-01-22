Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил надежду на скорое завершение войны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Donald Trump на русском.

Отвечая на вопрос журналиста о возможном присоединении Украины к "Совету мира", Трамп отметил, что этот вопрос с Зеленским не обсуждался.