Трамп заявил о запуске 49 ракет Tomahawk по целям в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе последней волны атак американские силы выпустили по целям на территории Ирана 49 крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщил журналист Fox News после интервью с главой Белого дома.

По информации телеканала, Трамп рассказал, что ракеты были нацелены на ряд объектов внутри Ирана. Некоторые удары, по его словам, пришлись по районам примерно в 65 километрах от Тегерана.

Как сообщил корреспондент Fox News со ссылкой на американского президента, в воздушном пространстве Ирана продолжают действовать американские истребители.

По словам Трампа, авиация США наносит удары по радиолокационным станциям и системам противовоздушной обороны в юго-западной части страны.

Заявление прозвучало на фоне резкого обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном. Ранее США начали серию ударов по иранским объектам после сообщений о сбитом американском вертолете Apache в районе Ормузского пролива.

Иран, в свою очередь, заявлял об атаках по американским военным объектам в регионе и обвинял Вашингтон в эскалации конфликта.