Транспортировка нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) идет в стабильном режиме. Об этом в кулуарах Сената сообщил вице-министр энергетики Ерлан Акбаров, передает BAQ.KZ.

"На данный момент у нас транспортировка нефти идет в стабильном режиме. Один причал работает полноценно, по второму причалу проводится работа по его подключению к системе. На данный момент никаких ограничений по транспортировке нет", – сказал Ерлан Акбаров в Сенате.

КТК — международный проект под английским правом, не принадлежащий России. Трубопровод считается самым маржинальным в мире для своих акционеров: общий объём дивидендов достигает $1 млрд в год, из которых КМГ получает около $200 млн. Налоговые выплаты только на территории Казахстана составляют примерно $100 млн ежегодно.

25 ноября дроны ударили по ключевому центру управления КТК.

КТК остаётся главным экспортным маршрутом страны. На долю трубопровода приходится более 80% всей экспортной нефти Казахстана, что составляет не менее 55 млн тонн или порядка $30 млрд ежегодной выручки.