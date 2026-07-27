В Актюбинской области продолжается реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Актобе – Карабутак – Улгайсын. Работы ведутся на двух участках, расположенных в Айтекебийском районе, передает BAQ.KZ.

Проект реконструкции стартовал в прошлом году и разделен на семь участков. Два из них полностью проходят по территории Айтекебийского района.

На первом участке протяженностью 38 километров (с 927-го по 965-й километр) подрядная организация ТОО «Ақ жол» проводит подготовительные работы. На строительную площадку завозят спецтехнику и материалы, обустраивают временные городки для рабочих, склады и другую необходимую инфраструктуру.

На втором участке – с 965-го по 1025-й километр – подрядная компания «Сине Мидас Строй» уже приступила к земляным работам. В этом году здесь планируют завершить устройство земляного полотна.

Дорогу планируют сдать в 2029 году

Ожидается, что после завершения проекта повысится пропускная способность трассы, улучшится безопасность дорожного движения и транспортная доступность населенных пунктов Актюбинской области.

Полностью завершить реконструкцию автомобильной дороги планируется в 2029 году.

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